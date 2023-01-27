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Алтайский министр делает окопные свечи для СВО в свободное от работы время

В этом деле ей помогают коллеги и неравнодушные жители края. Сама глава Минсоцзащиты Оськина выступает для них поставщиком воска

27 января 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: vk.com/n_oskina

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что в свободное от работы время занимается производством окопных свечей для участников спецоперации на Украине. Глава ведомства призналась, что является основным сборщиком и поставщиком воска для коллег и их семей, которые своим делом помогают бойцам на фронте.

"Не буду сейчас называть фамилии, только хочу сказать, что мои коллеги – Екатерина, Дмитрий, Константин и многие другие вместе со своими семьями, детьми, знакомыми организовали изготовление окопных свечей", – написала министр.

Оськина отметила, что собирает воск как от храмов, так и обращаясь к близким. Она поблагодарила земляков из Шипуново, неравнодушных к ситуации пчеловодов из Краснощёковского района и своих коллег, которые в выходные собирают важные для бойцов свечи.

 

Комментарии 37

  • Лучше бы на производстве ракет работал
    27 января, Гость   Ответить
  • "Трогательно", конечно, ходить по храмам, наверняка пешком попутно беспрестанно замаливая "грехи своя", но есть же побочный продукт нефтедобычи и переработки - парафин и примитивные свечные заводики. Или я чего-то не понимаю,а страна уже технологически деградировала настолько, что даже такое архаичное производство на уровне столетней давности позволить себе уже не способна? А нашим "бравым фронтовикам" никто не показал, как из пустой консервной банки и куска тряпки сделать примитивную "фронтовую коптилку", которыми пользовались ещё во времена Перовой Мировой войны. Или уже дожили до того кошмара, что на фронте вообще нет ни бензина, ни соляры?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, примитивная "фронтовая коптилка" коптит на всю округу, а надо, чтобы было все незаметно, восковые свечки так не коптят, в данное время каждый помогает как может - кто вяжет, кто шьет спальники, кто банки консервные собирает для свечей в окопах, а кто просто вот здесь рассуждает и осуждает.....
    27 января, Гость   Ответить
  • для 8:10 , Это ты про себя рассуждатель-осуждатель ? Хе-хе
    27 января, Гость   Ответить
  • окопными бывают только вши,а свечи блиндажные.......
    27 января, Гость   Ответить
  • в данное время каждый помогает как может - кто вяжет, кто шьет спальники, кто банки консервные собирает для свечей в окопах **** Ах, я прям прослезился от этого беспрецедентного порыва "фронтового патриотизма". Но почему-то вспомнились "лубочные рождественские рассказки" для крестьян времён первой мировой из заштатных губернских газетёнок о том, как великие княжны при свечах, ежась в нестерпимом холоде Зимнего дворца, самолично штопают кальсоны для солдат на фронте.
    27 января, Гость   Ответить
  • А фонарики отменили уже ?
    27 января, Гость   Ответить
  • А унас на доме объявление на сбор капроновых маскировочных сетей.
    27 января, Гость   Ответить
  • ** Ах, я прям прослезился от этого беспрецедентного порыва "фронтового патриотизма". Но почему-то вспомнились ***** Поганый ты человечишко. Мне тебе больше нечего сказать. Убогий ум, убогий человечек. Надеюсь твоя же желчь тебя и накажет.
    27 января, Гость   Ответить
  • Поганый ты человечишко. Мне тебе больше нечего сказать. Убогий ум, убогий человечек. Надеюсь твоя же желчь тебя и накажет. ----- Ну не всем же быть такими "высоконравственными" как вы, переходя на личности и ежедневно оскорбляя на этом сайте всех, заведомо зная, что никто не даст вам за это в морду, как непременно бы случилось в реальной жизни.
    27 января, Гость   Ответить
  • Каждый должен заниматься своим делом. А свечи пусть делает "отец Федор" (С) на своем свечном заводике. А разве "свечи", которыми будут пользоваться наши бойцы, не подлежать сертификации? Они точно не пожароопасны, не вредны для здоровья и т.д.???
    27 января, Гость   Ответить
  • Люди!!! Очнитесь! И оставьте ваш сарказм для других тем, а лучше - для себя, если это -ваше! Противно читать! Хватит языками трепать! Для этого есть и так много специально обученных людей! Сделайте хоть одно доброе дело ! При том не для правительства, не для тех, кто "должны обеспечивать" и т.д., а для конкретно тех ребят, которые сейчас тоже не отказались бы посидеть в теплой квартирке и постучать по кнопкам клавиатуры, оценивая/обесценивая действия других, но находятся в окопах! Прекратите свои мерзкие сравнения и "подлавливание" на слове! За свою душу побойтесь, а не ройтесь в ощущениях других. И не ждите поддержки в своем языкочесании - только отвращение вызываете! И если в другое время хоть как-то отзывается ваша словесная мерзость в комментариях о действиях/бездействиях публичных людей и где-то хочется поддержать, то сегодня это просто отвратительно и непростительно! Поберегите свои души!
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вы действительно чего-то не понимаете. Но, возможно, когда-то поймете...
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вас жаль, если Вы не способны хотя бы промолчать, а не нести ахинею. Сделайте блиндажную свечу. Или банку пустую приготовьте, чтобы сделали те, кто делают... А то как-то пусто и глупо получилось у Вас.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, прослезился? Ну, значит способны еще на чувства ... Значит, не все потеряно. А то по дальнейшему Вашему тексту показалось, что мало человеческого в людях некоторых уже остается.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, )))))) как же вас не отпускает это!!!))) ОГОГО!!!))) Успевайте своей жизнью жить , а то так мимо пройдет незаметно, пока за Оськиной следите). Откроете глазки - а уже очень старый человек. И только память не подводит... А в ней... Оськина, Оськина, Оськина...))) - эхом таким...
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, фонариками не согреешься и еду не разогреешь, умничаете... И вот что характерно - написали комментарий и ТАКОЙ ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК в Вас проснулся... Ведь умную мысль (нет, вернее, очевидную) высказал! Что за самоутверждение?.. Сделайте, лучше, свечу блиндажную, как советовали выше... Вот увидите, как в душе радостнее станет... Прям гарант!
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, хороший пиар. Хорошие действия. И хорошая помощь от Оськиной, которая, заметьте, не входит в ее должностые обязанности.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, и "отец Федор" тоже делает. Очень много, кто делает, если на людей посмотрите. А пожароопасны те, кто прочитал эту заметку и "загорелся"! И "запылал"! И... понимаете же исход...? Все верно! Сгорит! Всем добра, мира и любви друг к другу.
    27 января, Гость   Ответить
  • господи прости им , ибо не ведают, что творят
    27 января, Гость   Ответить
  • Хорошо, что по крайней мере в АК есть нормальные адекватные люди, которые правильно реагируют на мерзких троллей.
    27 января, Гость   Ответить
  • И хорошая помощь, которая, заметьте, не входит в ее должностые обязанности.***** У неё уровень жизни и доходов позволяет просто-напросто закупить свечей на целую дивизию. Как и у других "слуг народа" краевого уровня с публичным уровнем жизни долларовых мультимиллионеров.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, и что??!!! А Вам уровень дохода не позволяет закупить свечей, например, для трех человек? А Вы это сделали?! Да - Спасибо искреннее и большое! Нет - так не судите, и не судимы будете! И вообще - считать чужие деньги - дурной тон, если что...
    27 января, Гость   Ответить
  • У неё уровень жизни и доходов позволяет просто-напросто закупить свечей на целую дивизию. ***** Сталинка, а я уверен, то это такой коммент оставила, скажи нам всем: ты в курсе за доходы этой гражданки, чтобы так декламировать? Чем то подтвердить сможешь? И второе: тут вообще не про деньги речь была. Это если ты не поняла. Тут про участие в жизни страны и общества. Война идёт. Каждый должен помогать своей стране. Спроси меня о том как я помог своей стране - у меня есть ответ.
    27 января, Гость   Ответить
  • Страшно становится,в каком веке мы живем ? У кого-то планшеты-кнопочки, а у кого-то свечки и ,очевидно, штыки и пики.
    27 января, Гость   Ответить
  • Что то мне подсказывает, что коптить они будут не слабо. Явно не по технологии гомырили. Воск пчелиный 750р\кг, стеарин 500гр - 300руб, фитиль 10шт - 140руб. А все эти побирания\собирания всем миром - понты для приезжих. Скинулись бы по косарю, да наделали бы нормальных, не коптящих. А так да - инфоповод хороший и картинка красивая.
    27 января, Гость   Ответить
  • А там на каждой свече наклеена этикеточка?
    27 января, Гость   Ответить
  • А они тестировали её в закрытом помещении?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, вот не могу промолчать на это! Вам всего лишь ЧТО-ТО подсказывает, а мы - делаем! И да, покупаем, добываем и т.д.... И, да, дорого! Но нужно! И всем миром собираем, и та часть мира, которая наша, - отдает, привозит, делится, договаривается, делает. И вдвойне противно Ваше высокомерие и расклад на рубли. Про этикетки - кто как хочет. Мы, например, на каждую баночку. И в помещении тестировали - не коптит, горит - 5-6 часов. А теперь можете смеяться.
    27 января, Гость   Ответить
  • И всем миром собираем, и та часть мира, которая наша, - отдает, привозит, делится, договаривается, делает. И вдвойне противно Ваше высокомерие и расклад на рубли.-------------- Давайте без пафосного словоблудия. Высокомерия не было. Что плохого, если пойти по пути наименьшего сопротивления и разложить на рубли?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, в чем наименьшее сопротивление? Вы разложили на рубли и какой вывод сделали? С тех пропорций, которые Вы обозначили, получится 6-7 свечей. А мы их сотнями делаем. И, да, покупаем, при том парафин определенного типа (только пищевой), и когда пытаются продать производственный вместо пищевого - возвращаем... И побирания/собирания в данном случае - выход! И есть люди, которые отдают. А если - которые продают, но и им спасибо! Просто поймите - быть вне ситуации и рассуждать о ней - сложно. Но тогда вопрос - зачем? А оказаться внутри ситуации и помочь - лего. Всего лишь вопрос желания. Хотите попробовать добыть воск и передать нам?) Будем очень благодарны). И ребята в окопах тоже.
    27 января, Гость   Ответить
  • Сколько министры края перечислили на нужды СВО?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, а вот это личное дело каждого министра, как и нас с Вами. Это кто как понимает и кто как чувствует. Нас же тоже никто не заставляет, кроме своего желания...
    27 января, Гость   Ответить
  • А вообще-то- молодец!
    27 января, Гость   Ответить
  • Кстати, а как их использовать в условиях войны дронов?
    27 января, Гость   Ответить
  • А почему сей министр, например, не организовал сборку дронов, покупку биноклей, берцев и т.д. за свой счет? Почему именно свечи? Так можно и "цигарки" кустарно мастерить и отправлять. Наша армия всем обеспечена и ТОЧКА.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ну он считает не чужие деньги, а деньги менеджера (депутата), которого нанял для заведования его делами. Имеет право узнать как депутат справляется, не ворует ли. Все нормально. Считать деньги своего соседа это дурной тон, а наемного депутата очень даже необходимо.
    28 января, Гость   Ответить
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