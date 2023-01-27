Алтайский министр делает окопные свечи для СВО в свободное от работы время

В этом деле ей помогают коллеги и неравнодушные жители края. Сама глава Минсоцзащиты Оськина выступает для них поставщиком воска

27 января 2023, 07:15, ИА Амител

















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Фото: vk.com/n_oskina

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что в свободное от работы время занимается производством окопных свечей для участников спецоперации на Украине. Глава ведомства призналась, что является основным сборщиком и поставщиком воска для коллег и их семей, которые своим делом помогают бойцам на фронте.

"Не буду сейчас называть фамилии, только хочу сказать, что мои коллеги – Екатерина, Дмитрий, Константин и многие другие вместе со своими семьями, детьми, знакомыми организовали изготовление окопных свечей", – написала министр.

Оськина отметила, что собирает воск как от храмов, так и обращаясь к близким. Она поблагодарила земляков из Шипуново, неравнодушных к ситуации пчеловодов из Краснощёковского района и своих коллег, которые в выходные собирают важные для бойцов свечи.