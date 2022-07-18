Алтайский сельчанин ножом порезал соперника после проигрыша в армрестлинге

В Алтайском крае мужчину осудили за попытку убить односельчанина, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в одном из сел Зонального района, где ночью компания распивала алкоголь в частном доме.

«Двое мужчин решили посоревноваться в армрестлинге. 61-летний проигравший, недовольный результатами борьбы, вступил в словесный конфликт с выигравшим соперником, после чего нанес ему ножевое ранение в шею и грудную клетку», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Сельчанин вину признал частично. Суд отправил его на 6 лет в колонию общего режима за «покушение на убийство».