Алтайский сельчанин ножом порезал соперника после проигрыша в армрестлинге
Компания распивала алкоголь и решила устроить спортивное соревнование
18 июля 2022, 16:38
В Алтайском крае мужчину осудили за попытку убить односельчанина, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года в одном из сел Зонального района, где ночью компания распивала алкоголь в частном доме.
«Двое мужчин решили посоревноваться в армрестлинге. 61-летний проигравший, недовольный результатами борьбы, вступил в словесный конфликт с выигравшим соперником, после чего нанес ему ножевое ранение в шею и грудную клетку», — рассказали в ведомстве.
Пострадавший выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.
Сельчанин вину признал частично. Суд отправил его на 6 лет в колонию общего режима за «покушение на убийство».
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