Алтайским школам рекомендовали "скорректировать" сроки дополнительных каникул для первоклассников

Минобрнауки Алтайского края рекомендовало директорам школ скорректировать сроки дополнительных каникул для первоклассников. Как отмечает пресс-служба ведомства, учебные заведения региона к работе в удалённом формате готовы, но в данный момент такой необходимости нет.

Так, принять решение о переходе на дистанционное обучение, а также скорректировать сроки дополнительных каникул для первоклассников может директор школы, который видит ситуацию с заболеваемостью в его образовательной организации.

“Удалённое обучение уже не новость для Алтайского края. Мы опробовали такой формат в 2020 году, когда была необходимость, при этом выпускники школ показали хорошие баллы на ЕГЭ. Сегодня нет массового ухода на карантин, а количество учителей, находящихся на больничном, порядка 6%, поэтому отдельные классы, параллели, школы для себя определяют уровень удалённого обучения”, — сказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки региона Наталья Полосина.

Чиновница добавила, что на сегодняшний день министерство рекомендует “посмотреть внимательно на сроки дополнительных каникул для первоклассников”. Их, как правило, организуют в феврале, но даты образовательное учреждение должно определить самостоятельно.

Всего, по данным на 1 февраля, более чем из двух тысяч учебных заведений региона на карантине по COVID-19 полностью находятся пять организаций, одно учреждение профессионального образования и один детский сад, частично — 219 школ и 62 группы в детских садах. По ОРВИ полностью закрылись 25 школ, шесть детсадов, частично на карантине находятся 243 школы и 323 группы в детских садах.