Алтайский суд досрочно освободил из колонии экс-замгубернатора края Юрия Денисова

Городской суд Рубцовска принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, отбывающего восьмилетний срок за коррупцию. Заседание прошло в пятницу, 1 апреля. Информацию amic.ru подтвердили в самом суде. При этом бывший чиновник обязан выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей. Денисов выходит на свободу на 2 года и 12 дней раньше срока.

Что решил суд?

Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, учитывая поведение Юрия Денисова за весь период отбывания наказания, положительную характеристику администрации исправительного учреждения, пришёл к выводу, что бывший чиновник не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания в виде лишения свободы.

При этом суд не усмотрел оснований для частичного или полного освобождения осуждённого от назначенного по приговору наказания в виде штрафа, долг по которому составляет чуть более 2 млн рублей.

«Постановлением Рубцовского городского суда от 01.04.2022 Денисов Ю.Н. освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на 02 года 12 дней, с возложением в течение не отбытой части наказания дополнительных обязанностей», — говорится в решении суда.

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В настоящее время приказ ещё не вступил в законную силу. Бывший чиновник отбывает наказание в ИК-10 в городе Рубцовске. В сентябре 2021 года Денисов уже просил об УДО, но суд его просьбу не удовлетворил.

За что отбывал наказание Юрий Денисов?

В марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. Срок окончания наказания Денисова истекает в апреле 2024 года.

Кстати, во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и объяснил, чем занимается в неволе.