Алтайское Минприроды взяло ситуацию со зловонием в Бийске

Минприроды Алтайского края поставило на контроль вопрос с появившимся около десяти дней назад в Бийске неприятным запахом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Напомим, что недавно бийчан взволновало внезапно возникшее в городе зловоние. Появлявшийся под вечер кислый запах сначала будоражил жителей района «Приобья» и Зеленого клина, а после «кислятина» добралась до Центра.

По одной из версий причиной появления неприятного запаха стала птицефабрика. По другим — работа очистных сооружений и мясокомбината. Кроме того, зловоние могло добраться до Бийска потоками ветра с полей Зонального района, которые добрили птичьим пометом.

«Наш инспектор в области охраны окружающей среды, проживающий в Бийске, как житель города, зафиксировал, как вы называете кислый запах. В соответствии своих должностных полномочий, он начал искать его источник, проверив подконтрольные нашему ведомству предприятия. Однако, поиски прошли безрезультатно. Для дальнейшей работы было принято решение обратиться в Роспотребнадзор, у которого есть определенная методика исследования проб воздуха путем маркерных исследований», — прокомментировал информацию министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

После установления источника зловония будут определены способы дальнейшей работы. Если это федеральная организация, то ей займется Росприроднадзор, а если региональное, то меры реагирования будет принимать Минприроды Алтайского края.