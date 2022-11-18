Алтайское правительство отчитали за неустранённые нарушения в области гражданской обороны

Сотрудники МЧС в согласовании с прокуратурой провели внеплановую проверку в администрации губернатора и правительства края. Об этом сообщает «Банкфакс».

В ходе проверки специалисты собирались выяснить, устранило ли правительство нарушения в области гражданской обороны, которые были выявлены в прошлом году. Оказалось, что нарушения за год не устранили.

В ходе прошлогодней проверки специалисты нашли целый ряд нарушений: отсутствие плана по маскировке территории, отсутствие запаса дезактивирующих веществ, неполное укомплектование ресурсов для ликвидации ЧС, присутствие в системе оповещения старого оборудования и ещё несколько несоответствий требованиям.

Спустя год оказалось, что нарушения не устранены, а властям выписали новое предписание. Ликвидировать недочёты они должны до 1 ноября 2023 года.