Алтайское правительство отчитали за неустранённые нарушения в области гражданской обороны
Сотрудники ведомства пришли проверить, выполнены ли требования ранее выданного предписания, но выяснили, что нарушения не устранены
Сотрудники МЧС в согласовании с прокуратурой провели внеплановую проверку в администрации губернатора и правительства края. Об этом сообщает «Банкфакс».
В ходе проверки специалисты собирались выяснить, устранило ли правительство нарушения в области гражданской обороны, которые были выявлены в прошлом году. Оказалось, что нарушения за год не устранили.
В ходе прошлогодней проверки специалисты нашли целый ряд нарушений: отсутствие плана по маскировке территории, отсутствие запаса дезактивирующих веществ, неполное укомплектование ресурсов для ликвидации ЧС, присутствие в системе оповещения старого оборудования и ещё несколько несоответствий требованиям.
Спустя год оказалось, что нарушения не устранены, а властям выписали новое предписание. Ликвидировать недочёты они должны до 1 ноября 2023 года.