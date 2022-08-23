Алтайское правительство заказало «царской еды» на полмиллиона рублей

Правительство Республики Алтай выделило 550 тысяч бюджетных рублей на организацию питания официальных гостей, сообщает «КП-Барнаул».

Контракт на поставку блюд заключили с Центром лечебного и профилактического питания. Разработали три меню на одного человека на сутки — на случай официального приёма, переговоров и обычное, причём в первом 24 позиции, в двух других — по 18.

«Питание на лечебное явно не тянет. Одному человеку в сутки полагается столько блюд, что их вряд ли осилит даже самый голодный гость», — отмечает издание.

Официальный приём. В этом меню два вида рыбного ассорти (из икры, форели, семги, хариуса, креветок и не только), два вида мясного ассорти (из мяса марала, конины и т.д.), сырное и овощное ассорти. Есть сырники, шурпа, блинчики, мини-бургер с говядиной, слойка с курицей. Мясные блюда в тушёном, жареном или запечённом виде с гарниром из овощей или крупы. Рисовая и овсяная каши на молоке. На десерт фрукты, ягоды и пирожные. Предусмотрены и корзиночки с различными продуктами.

Переговоры. Потчевать будут бутербродами с красной икрой или рыбой, профитролями, рулетами из баклажанов, нарезками из копчёного мяса маралов и карпаччо из этого же мяса, круассанами, мини-пирожками, мини-блинчиками (с индейкой, сёмгой, красной икрой), канапе из печени. На сладкое конфеты, мёд, орехи и напитки.

Обычное. Подготовили три вида ассорти, нарезку копчёной рыбы, сыры, овощи, шурпу, солянку, уху из форели, различные мясные и рыбные блюда, салаты как минимум четырёх видов, мёд и напитки.