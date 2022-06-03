Алтайскому краю одобрили инфраструктурный кредит на сумму более 3 млрд рублей

Правительство России одобрило заявку Алтайского края на предоставление дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За счет средств одобренного инфраструктурного бюджетного кредитования на сумму 3 миллиарда 38,1 миллионов рублей в 2023-2024 годах планируется профинансировать строительство трехуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте, реконструкцию водопроводных сетей в Центральном районе Барнаула, а также строительство дороги по улице Сергея Семенова.

Наиболее масштабным из проектов является создание современной многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Она должна обеспечить беспрепятственное сообщение центра города Барнаула с его промышленной зоной, а также высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-321 «Барнаул — Кулунда — граница Республики Казахстан» и А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан». На реализацию данного проекта будет направлено 3,8 миллиарда рублей в рамках лимитов инфраструктурного бюджетного кредитования, одобренных в 2021 и 2022 годах.

Напомним, ранее регион смог привлечь свыше 9 миллиардов рублей в рамках программы «Инфраструктурного меню». Новую заявку от Алтайского края представил и успешно защитил Губернатор Виктор Томенко на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.