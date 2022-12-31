Алтайскому вузу на Новый год подарили 75 мышей

Важный и нужный подарок ученым АГАУ сделали сотрудники Федерального центра центр охраны здоровья животных

31 декабря 2022, 13:36, ИА Амител

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного аграрного университета

Ученым кафедры морфологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины Алтайского государственного аграрного университета сделали необычный, но крайне нужный новогодний подарок. Как сообщает «Большая Азия», факультет посетила делегация Федерального центра центр охраны здоровья животных, которые привезли с собой 75 белых лабораторных мышей, разводимых специально для научных исследований.

«Это линейные лабораторные мыши, главная их особенность в том, что они стерильны, то есть не заражены паразитами. Соответственно, такие животные наиболее чувствительны к тестируемым веществам и манипуляциям», — рассказал о подарке инженер по метрологии отдела метрологического обеспечения деятельности испытательных лабораторий ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Дмитрий Хаустов.

Подарок пригодится ученым АГАУ для научных исследований. В частности, на кафедре ведется работа по изучению особенностей репаративной регенерации после применения современных технологий и новых методов оперативного лечения болезней у различных видов животных. Как подчеркнула завкафедрой Лариса Медведева, это крайне нужный подарок для сотрудников высшего учебного заведения.