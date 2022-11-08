Алтайскую лабораторию Росприроднадзора призвали отказаться от закупки внедорожников за 8,7 млн рублей

В Алтайском крае представители ОНФ возмутились тендером по закупке двух внедорожников для филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), подведомственного Росприроднадзору, сообщает «Банкфакс».

Напомним, алтайский краевой филиал ЦЛАТИ ищет подрядчика для поставки двух внедорожников Haval Dargo за 8,7 млн рублей, причём со специфическими для служебного автомобиля требованиями. Например, необходимы крепление для детского кресла, охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике — для летних поездок, панорамная крыша с люком, аудиосистема и 10 динамиков с сабвуфером.

«Народный фронт выступил с жёстким заявлением в связи с этим тендером и обратился к Росприроднадзору. Несмотря на то, что закупка была согласована с Минпромторгом РФ, по мнению общественников, она „явно превышает пределы разумной эффективности бюджетных трат“ в рамках видов деятельности ЦЛАТИ», — отмечает издание.

Также общественники предположили, что алтайская лаборатория приобретает внедорожники для руководства самого Росприроднадзора.