Алтайскую школу оштрафовали за незаконные сборы с родителей

В Новоалтайске оштрафовали руководство одной из школ за сбор денег на различные нужды, сообщают «Вести Алтай».

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая отметила, что родители учеников и воспитанников детсадов жалуются, что их заставляют сдавать деньги на канцелярские принадлежности, моющиеся средства, иногда просят купить шторы и даже оргтехнику, при этом называется конкретная сумма.

«Сегодня на региональном уровне отдел надзора и контроля очень жёстко контролирует эту тему, и вот конкретный пример: по итогам рассмотрения письменного обращения был составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо и был выписан административный штраф 50 тысяч рублей», — рассказала Терновая.

Наказали руководство одной из школ Новоалтайска. Терновая пояснила, что о фактах сбора пожертвований можно сообщить на горячую линию краевого Минобразования.