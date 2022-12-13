Алтаю грозит «ещё больший отток медиков». Врачи пожаловались на сокращение льготных отпусков

В Алтайском крае более 600 сотрудников реанимаций и хирургических отделений написали обращение в адрес губернатора Виктора Томенко из-за отказа территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) оплачивать льготные отпуска за вредные и опасные условия труда, пишет «Толк».

«За вредность некоторым специалистам полагается до трёх недель дополнительного отпуска, но ТФОМС готов оплачивать лишь семь дней. Ещё в августе руководителям медицинских учреждений края пришло письмо из регионального Минздрава. В нём указано, что использование средств ТФОМС на оплату ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков свыше семи дней является нецелевым расходованием бюджетных средств», — отмечает издание.

Медики в своём обращении к Томенко подчеркнули, что сокращение дополнительных отпусков может вызвать ещё больший отток специалистов в другие регионы, где эти льготы сохранены. Некоторые специалисты и вовсе готовы уйти из профессии.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Алексей Иванов, в отделении предусмотрено 52 ставки, но их закрывают 25 врачей.

«Это говорит лишь о том, что каждый доктор работает за двоих. Люди и без того почти не отдыхают, а если у них ещё и льготный отпуск отнять, это приведёт к более быстрому профессиональному выгоранию», — указал он.

По словам медиков, раньше отпуск был семь недель, а стал пять. При этом меньше работать они не стали, и новых технологий, упрощающих работу, в медучреждениях не появилось.