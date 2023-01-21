Амфитеатр и Томский тракт. Как изменится "Изумрудный" и другие барнаульские парки в 2023 году

Работы в 2023 году будут идти в трёх парках города

21 января 2023, 06:31, ИА Амител

Проект обновления входной группы парка "Изумрудный" / Фото предоставлено Владиславом Вакаевым

В 2023 году состоится четвёртый этап благоустройства парка "Изумрудный" в Барнауле. Он станет последним в эпопее с реконструкцией этого общественного пространства. В парке появятся новые объекты и обновятся исторические места. В распоряжении amic.ru оказались проекты четвёртого этапа реновации парка. Кроме этого, в 2023 году в Барнауле продолжат благоустройство и других парков города – "Юбилейного" и "Центрального".

Что сделают в 2023-м в парке "Изумрудный"?

В первую очередь, обновят входные группы и ограждения. На территории возведут амфитеатр, который вместит одновременно от 150 человек, рассказывает руководитель парка Владислав Вакаев.

"Мы сначала сделали временный амфитеатр из европоддона, тестировали, насколько место востребовано. Оказалось, даже такой амфитеатр был популярен. Там можно проводить концерты, какие-то мастер-классы, встречи социальных групп, кинопоказы, чаепития, вечера песни под баян. Теперь будет другой уровень – круглый амфитеатр, внутри сцена, можно там делать мини-спектакли, мини-концерты, лекции, встречи с разными людьми. Причём там есть навес, можно будет и в непогоду собираться. Понятно, что амфитеатр у нас летний, открытый, но значительную часть года мы сможем его использовать", – сообщил Владислав Вакаев amic.ru.

Продолжат и работы по устройству пешеходных путей и их освещению. Руководство парка заявило, что собирается обновить исторический Томский тракт, сделать "зелёный пляж" для отдыха горожан, новую парковку со стороны проспекта Сибирского. Кроме того, уточнил Вакаев amic.ru, возможно проведение и других работ.

На всё это руководство парка намерено потратить около 100 млн рублей. Сейчас проект уже разработан, идёт проверка достоверности определения сметной стоимости, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Начать работы по четвёртому этапу планируют весной – сразу с наступлением тепла, отметил Вакаев.



























Также весной 2023 года РПЦ намерена закончить реконструкцию исторического Крестовоздвиженского храма, в котором долгие годы располагался планетарий Барнаула.

Напомним: за три предыдущих этапа в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, восстановили центральную аллею, провели освещение, установили сцену и малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также в парке построили беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Минувшим летом в "Изумрудном" восстановили легендарный пруд и благоустроили прилегающую к нему территорию.

Что будет сделано в других парках Барнаула?

Начнётся второй этап реконструкции "Юбилейного". На эти цели выделят более 100 млн рублей. В 2023 году в парке сделают пешеходные пути, освещение, видеонаблюдение, установят скамейки, урны и туалеты. Основной частью работ станет обустройство вело-беговой дорожки длиной более 3,6 километра. Проект благоустройства уже разработан и проходит проверку достоверности определения сметной стоимости.

В 2023 году будут проведены работы по обновлению парка "Центральный". Благоустройство займёт год. В парке приведут в порядок пешеходные дорожки, установят освещение, камеры видеонаблюдения, обустроят территорию, высадят деревья и реконструируют фонтан.

Всего на благоустройство общественных территорий Барнаула из всех уровней бюджета на 2023 год выделено более 300 млн рублей.