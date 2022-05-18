Анастасия Волочкова рассказала о романе с богатым мужчиной

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в социальных сетях рассказала о том, что она закрутила роман с новым ухажёром. Лицо и имя своего нового возлюбленного она раскрывать не стала.

Волочкова опубликовала несколько фотографий с отдыха на море. На всех этих снимках лицо мужчины, который сопровождает её, скрыто.

Балерина рассказала о том, что с ухажёром её свела подруга.

«На этот раз мужчина со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом и большим сердцем и достоинством», — заявила Волочкова.

Она отметила, что не хочет афишировать своё «счастье», но при этом решила рассказать обо всём, чтобы подписчики порадовались за неё.