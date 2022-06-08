Аномально жаркая погода задержится на пять дней в Алтайском крае

С 9 по 14 июня на территории Алтайского края прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Температура воздуха по краю будет составлять около +30 градусов, а местами она поднимется до +35 градусов.

«Не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду; головной убор обязателен, пейте больше воды», — напомнили в МЧС.

Тем, кто хочет отправиться на водоёмы, чтобы охладиться, также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.

Кроме того, в МЧС отметили, что в жару возрастает риск возникновения природных пожаров.