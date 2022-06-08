Аномально жаркая погода задержится на пять дней в Алтайском крае
Температура воздуха в регионе составит +30 градусов, а местами она поднимется до +35 градусов
8 июня 2022, 14:16, Илья Звягинцев
С 9 по 14 июня на территории Алтайского края прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Температура воздуха по краю будет составлять около +30 градусов, а местами она поднимется до +35 градусов.
«Не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду; головной убор обязателен, пейте больше воды», — напомнили в МЧС.
Тем, кто хочет отправиться на водоёмы, чтобы охладиться, также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.
Кроме того, в МЧС отметили, что в жару возрастает риск возникновения природных пожаров.
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