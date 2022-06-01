Аномальные осадки обрушатся на Алтайский край в июне

В июне Алтайский край столкнётся с аномальными осадками, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и на юге Новосибирской области, уточнил специалист.

«У многих создаётся впечатление, что дожди летом — это плохая погода. Но нужно помнить, что лето — самый дождливый сезон на всей территории России. Так что осадки летом — это нормально и естественно», — объяснил он.

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Метеоролог также предупредил, что погода этим летом будет переменчивая: длительные дождливые периоды будут сменяться засухой.

Также в первый месяц лета, по словам Вильфанда, на юге Западной Сибири термометры будут показывать около и ниже нормы.