Антимонопольщики заподозрили рубцовских перевозчиков в картельном сговоре после роста цен на проезд

До 25 января перевозчики должны предоставить в комиссию по рассмотрению дела расчёты, которые обосновывают рост цены

21 декабря 2022, 21:01, ИА Амител

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Алтайские антимонопольщики усмотрели признаки нарушения законодательства рубцовскими перевозчиками при повышении цен на проезд с ноября текущего года. Как отметил депутат АКЗС Андрей Чернобай в своём Telegram-канале, управление УФАС России по Алтайскому краю рассмотрели ситуацию в городе по его запросу и уже возбудили дело — речь может идти о картельном сговоре.

Напомним, что с 1 ноября 2022 года почти на всех нерегулируемых маршрутах Рубцовска, кроме маршрута № 10, стоимость проезда и провоза багажа выросла с 26 до 30 рублей. 7 ноября Чернобай обратился в краевое УФАС с просьбой проверить нарушение. 19 декабря он получил ответ от ведомства, в котором заявили о возбуждении антимонопольного дела в отношении трёх индивидуальных предпринимателей по п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» — речь в ней идёт о картелях.

Нарушили ли перевозчики закон, станет известно лишь в 2023 году — рассмотрение дела пройдёт 25 января. До тех пор перевозчики должны предоставить в комиссию по рассмотрению дела расчёты, данные о пассажиропотоке и транспорте, используемом для перевозок, пишет «Банкфакс».