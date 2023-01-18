Apple представила новые MacBook Pro и Mac mini

Новинки получили новые процессоры

18 января 2023, 10:21, ИА Амител

MacBook Pro (2023) / Фото: Apple

Вечером 17 января Apple анонсировала обновлённые MacBook Pro и компактный компьютер Mac mini. Все новинки уже в продаже.

Ноутбуки представлены в диагоналях 14 и 16 дюймов и работают на новых 5-нм процессорах M2 Pro либо M2 Max. Устройства также получили аккумулятор с продолжительностью автономной работы до 22 часов, HDMi 2.1 и поддержку Wi-Fi 6E. В плане дизайна и остальных характеристик гаджеты идентичны прошлому поколению.

MacBook Pro с M2 Pro обойдётся как минимум в 1999 долларов, а за версию с M2 Max придётся заплатить от 3099 долларов.

Mac mini (2023) / Фото: Apple

Новый Mac mini также получил минорное обновление. Компьютер будут поставлять с процессором M2 (был анонсирован вместе с MacBook Air и MacBook Pro летом 2022 года) и M2 Pro на выбор.

Mac mini с M2 Pro стоит от 1299 долларов, с обычным M2 – от 599 долларов. Издание iPhones.ru отмечает, что аналогичный Mac mini с M1 до анонса новинки продавали на 100 долларов дороже – за 699 долларов.