Архитектор Александр Деринг победил в конкурсе на лучший эскиз стелы Чемальского района

Алтайский архитектор Александр Деринг победил в конкурсе на лучший эскизный проект стелы Чемальского района. Об этом рассказали в пресс-службе общественной палаты Алтайского края.

«Чемальский район — это семь сельских поселений: Анос, Бешпельтир, Куюс, Узнезя, Чемал, Чепош, Элекмонар. Именно их символизируют вертикально установленные камни, вошедшие в композицию. В самом высоком месте стела достигает шести метров. В темное время суток она будет подсвечиваться», — рассказал о своей работе архитектор.

Отмечается, что победителя определяла комиссия, состоящая из членов градостроительного Совета района.

Деринг добавил, что работа над проектом заняла около полугода, а камни, которые входят в композицию, отольют из архитектурного бетона.

Смету монумента планируется сделать до конца года.