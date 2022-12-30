Аркадий Волож покинул «Яндекс»

Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывает план реструктуризации компании, который он считает разумным и нужным

30 декабря 2022, 17:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что покидает компанию. Как сообщает ТАСС, предприниматель направил прощальное письмо сотрудникам.

В обращении Волож подчеркнул, что сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывает план реструктуризации компании, который он считает разумным и нужным.

«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — заявил он.

Напомним, что ранее Алексей Кудрин заявил, что переходит в компанию «Яндекс», в которой он будет работать советником по корпоративному развитию. Кудрин уточнил, что вместе с менеджментом будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она позволит обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, указал он. Ранее, с 2018 года, он занимал должность председателя Счетной палаты.