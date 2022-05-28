Артемий Лебедев отобрал у Новосибирска звание столицы Сибири

Артемий Лебедев присвоил статус столицы Сибири Красноярску и нелестно высказался о Новосибирске. Как сообщает «АСТ-54», подписчики спросили дизайнера, какой город, по его мнению, можно назвать «реальной столицей Сибири» — Новосибирск или Красноярск.

«Конечно, Красноярск. Новосибирск — это вообще не город, это недоразумение, — ответил Артемий Лебедев во время эфира, отметив, что после его комментария «новосибирцы будут рыдать, а красноярцы — ликовать».

Он также заявил, что в Новосибирске работает широко известный научный центр «Вектор», и «наука там на высоте», в то время как в числе достоинств Красноярска дизайнер назвал хорошие рестораны.