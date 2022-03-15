«Ашан», «Леура Мерлен» и другие французские компании не будут покидать Россию

Французские компании, в числе которых «Ашан» и «Данон», остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в том числе «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» продолжать оставаться в России.

По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.

«Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT... Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников и российских граждан», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что DIY-ретейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, намерен продолжить работу на российском рынке. Также компания подтвердила отсутствие намерения штрафовать партнеров за недопоставки.

Ретейлер также заверил, что будет рассматривать запросы на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), однако предупредил, что не собирается принимать необоснованное повышение.