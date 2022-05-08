Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым сказочно повезет в мае

Известный астролог Павел Глоба рассказал о том, что трем знакам зодиака «сказочно повезет» в мае. Его слова передает «Амурмедиа».

Первыми в списке астролога оказались раки. Этот знак зодиака, по его словам, в мае ждет счастье в личной жизни. Раки в мае могут завести семью и даже детей, однако для этого им не стоит обращать внимания на мелкие проблемы.

Вторым Глоба назвал весов. Их в мае ждет творческий успех и продвижение по карьерной лестнице, которые могут оказаться неожиданными. Астролог порекомендовал представителям этого знака зодиака завершить свои дела перед тем, как встретить счастье.

Третьими астролог назвал стрельцов. Их ждет счастье сразу с двух сторон. Глоба прогнозирует стрельцам семейное благополучие и серьезные успехи в карьере, но рекомендует «не упускать» свое счастье.