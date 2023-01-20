Аварийный филиал поликлиники на Горе в Барнауле закрывают на ремонт. Как и где будут лечить горожан?

На объекте могут ввести режим ЧС, чтобы отремонтировать разрушающееся помещение как можно скорее

20 января 2023, 07:01, ИА Амител

Филиал поликлиники № 1 на Аванесова, 32 / Фото: Google Карты

Филиал барнаульской поликлиники № 1, который находится по адресу ул. Аванесова, 32, закрывают на аварийно-восстановительные работы и капремонт. Об этом сообщила главврач медучреждения Елена Азарова на круглом столе, который для жителей нагорной части города организовал региональный Минздрав. Именно по просьбе пациентов филиала провели строительную экспертизу, в ходе которой здание признали аварийным. В таком состоянии эксплуатировать помещение нельзя, заключила Азарова. Местных такие новости пугают: другой поликлиники, где они могли бы лечиться, на Горе пока нет.

Но в поликлинике уже разработали план, как сохранить медпомощь для горожан. Азарова и замминистра здравоохранения региона Сергей Насонов рассказали, почему история с аварийным зданием затянулась надолго, что поможет провести ремонт в самые короткие сроки и где будут лечить людей, пока на объекте идут работы.

Долгая аварийная история

Медучреждение, расположенное по адресу ул. Аванесова, 32, долгие годы было пятой городской поликлиникой. Но в 2014 году в результате реорганизации её сделали филиалом поликлиники № 1. По словам Елены Азаровой, здание послевоенной постройки уже тогда было в плохом состоянии.

"В 2015 году мы провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным. Своими силами мы сделали, что смогли. Укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь", – рассказала главврач.

Замминистра здравоохранения Сергей Насонов и главврач поликлиники №1 Елена Азарова

Но надолго проведённого ремонта не хватило. В 2018 году по адресу ул. Аванесова, 44, начали возводить жилой комплекс. Когда там забивали сваи, всё здание филиала поликлиники вновь "пошло ходуном", вспоминает Азарова.

Кстати:

Как пояснил замглавы Минздрава Сергей Насонов, какое-то время у ведомства был амбициозный план по переезду филиала. Предполагалось, что старое здание оставят насовсем, а филиал поликлиники № 1 переедет в пристройку к ЖК на Аванесова, 44. Была даже предварительная договорённость с застройщиком, подчеркнул чиновник. Это решило бы проблему кардинально. Но в итоге стороны не сошлись в цене, и в пристройку вместо медучреждения "заехала" крупная торговая сеть. Проблема аварийного здания так и осталась нерешённой.

С началом пандемии вопрос аварийного здания отошёл на второй план, поэтому проблемой никто не занимался. А в 2022 году руководство поликлиники вновь начало проводить экспертизы, откликнувшись на обращения пациентов. Этим занялась компания "Ар-Деко".

"За годы ситуация усугубилась. В аварийном состоянии находятся несущие колонны в подвале и чердачное перекрытие. Всё это необходимо менять. А само здание нужно усиливать стяжками. Поверх кирпичных стен нужно сделать монолитный пояс, чтобы обеспечить жесткость конструкции", – рассказала директор компании Ольга Кононенко.

Жители нагорной части Барнаула в 2022 году тоже включились борьбу за судьбу поликлиники. Они писали жалобы в прокуратуру, обращения к губернатору Виктору Томенко и даже в правительство. Как люди сами пояснили на встрече, таким образом они хотели ускорить решение проблемы. Прокуратура согласилась с доводами людей, что в таком ветхом здании медучреждение больше работать не может.

"Оказание медицинской помощи в таких условиях с учётом заключения экспертов, естественно, невозможно. Здание является аварийным. Его эксплуатация будет угрожать жизням и пациентов, и самих сотрудников", – пояснила зампрокурора Центрального района Александра Денисова.

Таким образом, Гора лишилась своего единственного здания поликлиники. Поэтому руководству медучреждения и крайздраву теперь нужно оперативно решить две задачи: сохранить медпомощь для жителей и организовать ремонт ветхого помещения.

"Нужен режим ЧС"

Уже в ближайшее время имущество поликлиники вывезут, и на ул. Аванесова, 32, начнутся аварийно-восстановительные работы. Смета на них уже готова, сообщила представитель компании "Ар-Деко". Но этим не ограничится: сразу после завершения работ в здании начнут капитальный ремонт.

"Ремонтно-восстановительные работы можно провести в ускоренном порядке. Но здание после них нельзя будет эксплуатировать: обязательно нужно будет делать капитальный ремонт. Ведь будет снесено перекрытие. Нужно будет заново провести сети, сделать отделку. В общем, это работа не на один и не на два месяца. Такие объёмы работ могут по времени занимать и до года", – пояснила Кононенко.

Но руководство поликлиники совместно с региональным Минздравом делает всё, чтобы успеть выполнить все ремонтные работы за полгода. Это возможно при условии, если на объекте введут режим ЧС, пояснил замминистра Сергей Насонов. Тогда работы будут проводить без конкурсных процедур.

"Мы хотим ввести объектовый режим чрезвычайной ситуации. И заранее просим поддержки прокуратуры в этом вопросе. Дело в том, что процедурные вопросы по стройкам, как показала практика 2022 года, может затягиваться. В итоге торги могут вообще не состояться. Если мы пойдём в конкурсные процедуры, ещё больше упустим сроки. Нас это не устраивает в части доступности медпомощи. Если уйдём в торги, то в лучшем случае только к осени получим контракт. А идеально, чтобы к лету мы уже начали капитальный ремонт. При режиме ЧС это возможно", – пояснил Насонов.

Азарова подтвердила, что уже на следующей неделе начнёт процедуру введения ЧС на объекте. По её словам, задача одна – как можно быстрее восстановить помещение и вновь открыть его для пациентов.

Но решение также будет зависеть от чрезвычайных служб и прокуратуры. Как пояснила представитель надзорного ведомства, законодательная возможность ввести такой режим есть. Если всё получится, срок ремонта сократится в два раза.

Встреча с жителями Горы / Фото: amic.ru

Где будут лечить людей?

Ну а пока врачи переезжают с ул. Аванесова, 32, в другие филиалы поликлиники № 1. Большая часть терапевтов временно будет работать в главном корпусе, по ул. Интернациональной, 62. Кроме того, два терапевта будут принимать пациентов в корпусе на ул. Анатолия.

Расписание, к какому именно филиалу будут приписаны участки нагорной части Барнаула, появится на сайте поликлиники № 1 в ближайшее время, пояснила Азарова.

В районной прокуратуре временный переезд подразделения одобрили: время доезда до других филиалов поликлиники не превышает одного часа, так что доступность медпомощи сохранится. В администрации Центрального района пообещали проследить, удобно ли жителям получать медпомощь в новых местах. Если возникнут какие-то трудности, обещают вовремя реагировать.

Представителей инициативной группы решения главврача и Минздрава вполне устроили. Они рады, что проблема сдвинулась с мёртвой точки. И даже готовы подождать, чтобы их местное здание, наконец, отремонтировали.

Азарова добавила, что многие жители Горы уже сейчас предпочитают лечиться в поликлинике на Интернациональной. А тем, кто привык к корпусу на Аванесова, придётся потерпеть: это единственный способ восстановить аварийное помещение.