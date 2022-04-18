Барнаул накрыло зловонным смогом

Барнаул накрыло смогом днём 18 апреля. Причина этому — пал сухой травы.

Горожане в социальных сетях рассказывают о том, что в местах, где дымка наиболее плотная, тяжело дышать. В целом по городу чувствуется стойкий запах дыма.

Отметим, что на период с 18 по 20 апреля на территории Алтайского края объявили штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Класс горимости в некоторых районах края достигает четвёртого уровня.

В то же время в соцсетях жители региона публикуют видеозаписи лесных пожаров, которые спровоцированы палом сухой травы.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 239 лесных пожаров.