Барнаульца осудили за ОПГ, созданную на сахаре, гречке и подсолнечном масле

В Алтайском крае члена организованной преступной группы, похитившей у бизнесменов более 16 млн рублей, признали виновным в мошенничестве, сообщает региональный СК.

Весной 2020 года осужденный с двумя знакомыми ввели в заблуждение директора одной из компаний, получив учредительные документы и банковские реквизиты организации.

«Затем вышли на фирму, заинтересованную в поставке сельскохозяйственной продукции и предложили выступить в качестве продавца, используя данные организации. Получив предоплату в размере более 4,6 млн рублей, завладели суммой, обманув покупателя», — рассказали в ведомстве.

Осужденный рассказал про рабочую мошенническую схему своему ранее судимому товарищу, который решил собрать ОПГ для хищения денег.

Для этого члены преступной группы оформили на подставных людей три юридических лица, от имени которых находили компании и бизнесменов из ближнего зарубежья, обещая поставлять им продукцию — сахарный песок, гречиху и подсолнечное масло.

«С июня по декабрь 2020 года вводили в заблуждение покупателей, и, используя счета фиктивных фирм, похищали деньги, перечисляемые в качестве предоплаты. Всего пострадали 12 организаций и предпринимателей, сумма ущерба составила более 16 млн рублей», — отметили в СК.

Мужчина дал показания на организатора ОПГ и других участников, в связи с чем дело в отношении него выделили в отдельное производство. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы.