Барнаульцам не предоставят бесплатные автобусы в Родительский день

В Родительский день барнаульцам не организуют бесплатный проезд к кладбищам. Об этом стало известно на совещании в городской администрации.

Пасха в 2024 году пройдёт 24 апреля, а Родительский день — 3 мая. Похоронная служба уже работает над приведением в порядок проездов, ограждений и мусорных контейнеров. Также на кладбищах планируют провести обработку от клещей.

Все желающие на месте смогут получить бесплатные мешки для мусора и хозяйственный инвентарь, а также купить венки и оградки.

Добираться до кладбищ горожанам придётся на общественном транспорте или автомобилях. Бесплатный проезд в городе не организовывают с 2020 года. Впервые его отменили из-за коронавируса.

Проехать до кладбищ можно будет маршрутами:

Михайловское — № 117э, также кладбище обслуживается проходящими без захода на него № 113, 113к, 114, 124, 124к, 151;

Гоньбинское — № 25, 32;

Власихинское — № 75, 23;

Черницкое — № 108, 104.

Работа общественного транспорта будет находиться на контроле перевозчиков и городских властей.