Барнаульцам пообещали вернуть ларьки на остановке «Цветочная»

Власти Барнаула подчеркнули значимость восстановления ради благоустройства торговых павильонов на остановке «Цветочная» после ремонта теплосети, сообщает мэрия.

Напомним, киоски в указанном районе на улице Попова появились в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей. В мае 2022 года конструкции демонтировали — под ними проходят подземные коммуникации.

«С июня по улице Попова от дома №269 до пересечения с улицей Взлетной ведутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-31 от ТК-12 до ТК-1 протяженностью 150 метров по трассе», — пояснили в мэрии.

Пока не уточняют, когда начнут восстанавливать ларьки. На участке в настоящее время уже демонтировали старый трубопровод и расширяют канал для устройства новой теплосети.

Ремонт теплосети на остановке «Цветочная» / Фото: barnaul.org