Барнаульцы требуют очистить озеро от нечистот, попавших туда ещё в январе

Барнаульцы жалуются на бездействие властей, которые не предпринимают никаких мер по очистке озера по улице Малахова от скопившихся нечистот. Об этом сообщает Barnaul22.

Горожане отмечают, что обращались в администрацию Ленинского района, мэрию, краевой Роспотребнадзор, а также в Барнаульский водоканал. Однако это не повлекло за собой никаких последствий.

Первые сообщения о коммунальной аварии стали поступать 17 января 2022 года. Через 11 дней после этого Барнаульский водоканал смог устранить причину коммунальной аварии. Однако её последствия не ликвидированы до сих пор. Местные жители бьют тревогу из-за возможной массовой гибели флоры и фауны на этом озере.

«Просим дать огласку данной ситуации и помочь в решении проблемы, так как вонь всё ещё стоит, а флора и фауна данного озера погибнет полностью, если не предпринять какие-либо меры в кратчайшие сроки», — пишут жители.

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Происшествия "Все залито фекалиями": Барнаульцы пожаловались на состояние городского озера

Напомним, в январе 2022 года барнаульцы пожаловались на то, что в небольшое озеро в районе улиц Малахова и Гущина в Барнауле выливаются нечистоты. В мэрии краевой столицы объяснили, что причиной стала поломка на системах водоотведения. Чиновники обещали ликвидировать последствия прорыва. Сообщалось, что специалисты «Росводоканала» готовятся к восстановительным работам на этом природном объекте.