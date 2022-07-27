Барнаульцы пожаловались на нестабильную работу автобусов 77-го маршрута

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на нестабильную работу автобусов 77-го маршрута. Пост опубликовали в сообществе «В курсе 22».

«Маршруток в 8 часов вечера уже совсем нет. Если в первой половине дня маршрут № 77 ходит ещё нормально, то с 18 часов его практически невозможно дождаться, после восьми люди уже вынуждены с Красноармейского проспекта ехать на пригородном 205-м маршруте», — рассказал возмущённый автор сообщения.

Он также отметил, что у людей возникает выбор из двух вариантов. Первый — ждать переполненную маршрутку № 205, которая также ходит с большим интервалом. Второй — идти домой пешком.