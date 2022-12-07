Барнаульцы пожаловались на работу общественного транспорта в Затоне. Об этом сообщает «Толк».

По словам местных жителей, автобус 40-го маршрута является единственной возможностью уехать из района. При этом добраться до работы с утра людям почти невозможно.

Также жители района пожаловались на то, что водители хамят и курят в салоне.

«Перевозчик сообщил, что на сегодняшний день на маршруте работает всего два автобуса. Маршрут „тупиковый“ и на нём не заработаешь. Ещё есть проблема нехватки водителей», — сказано в сообщении.

По словам предпринимателя, для того чтобы исправить ситуацию, нужно продлить маршрут по городу.