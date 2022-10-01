Барнаульцы пожаловались на работу перевозчиков сразу на трёх маршрутах

Жители барнаульского района Булыгино недовольны работой маршрутов № 80, 70 и 65. Пост на эту тему люди опубликовали в сообществе «Чёрный список Барнаул».

По словам автора сообщения, на маршруте № 80 должны работать до 21 единицы средств, но всего на линии в разное время выходит от 3 до 10 автобусов.

Дожидаться своего автобуса людям приходится по 40 минут, а после 20:30 уехать вообще невозможно.

Аналогичная ситуация, по словам местных жителей, складывается на маршрутах № 70 и 65. Многочисленные жалобы не помогают исправить положение дел.

Недовольные люди требуют сменить перевозчика и навести порядок.