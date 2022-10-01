Барнаульцы пожаловались на работу перевозчиков сразу на трёх маршрутах
По словам горожан, время ожидания автобуса может доходить до 40 минут
2 октября 2022, 06:44, Илья Звягинцев
Жители барнаульского района Булыгино недовольны работой маршрутов № 80, 70 и 65. Пост на эту тему люди опубликовали в сообществе «Чёрный список Барнаул».
По словам автора сообщения, на маршруте № 80 должны работать до 21 единицы средств, но всего на линии в разное время выходит от 3 до 10 автобусов.
Дожидаться своего автобуса людям приходится по 40 минут, а после 20:30 уехать вообще невозможно.
Аналогичная ситуация, по словам местных жителей, складывается на маршрутах № 70 и 65. Многочисленные жалобы не помогают исправить положение дел.
Недовольные люди требуют сменить перевозчика и навести порядок.
Комментарии
Новости партнеров