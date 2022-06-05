Барнаульцы пожаловались на состояние сквера на улице Ускова

Жители Барнаула рассказали про «заброшенный сквер» на улице Ускова. Видео опубликовали в сообществе «Барнаул 22».

«Сквер на Ускова совсем забросили — один сорняк, газона нет», — говорится в сообщении.

Местные жители также отметили, что часть высаженного кустарника засохла.

Напомним, что новую зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной открыли в октябре 2020 года.