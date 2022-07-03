Барнаульцы пришли попрощаться с мотоциклом у «Байк-бара»

Жители Барнаула пришли попрощаться с мотоциклом у «Байк-бара» на проспекте Красноармейском. Об этом amic.ru рассказали горожане.

У арт-объекта собираются байкеры и обычные прохожие.

Руководство «Байк-бара» ранее рассказало корреспонденту amic.ru, что арт-объекты на проспекте Красноармейском убирают ради парковки, строительство которой требуют местные жители. Знаменитый огромный мотоцикл пока ещё находится на месте — завтра его погрузят и увезут на пляж «Водный мир», однако неизвестно, надолго ли он там задержится.

Напомним, что о демонтаже мотоцикла стало известно накануне. Сейчас на месте снесли почти все арт-объекты, кроме байка, а также сняли часть земли — предположительно, это делается для возведения будущей парковки. После новостей о грядущем переустройстве площади горожане создали петицию в защиту мотоцикла — на момент публикации она собрала шесть тысяч подписей.