Барнаульцы рассказали о собаке, которую хозяйка выкинула в поле на мороз
Жительница Авиатора приютила животное, но оставить пса у себя она не может
11 декабря 2022, 14:57, Илья Звягинцев
Барнаульцы заметили женщину, которая выбросила собаку в поле. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Автор сообщения заметил оранжевую иномарку, которая остановилась в поле неподалёку от его дома. Женщина, которая сидела в автомобиле, выкинула на улицу собаку, после чего уехала. Животное осталось на месте, наблюдая за уезжающей машиной.
Люди, ставшие очевидцами случившегося, приютили пса у себя, но оставить его навсегда они не могут.
Пользователи социальных сетей уже нашли информацию об автомобиле и его владельце. Горожане рассчитывают на справедливое наказание для того, кто выбросил собаку.
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