Барнаульцы рассказали о собаке, которую хозяйка выкинула в поле на мороз

Барнаульцы заметили женщину, которая выбросила собаку в поле. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Автор сообщения заметил оранжевую иномарку, которая остановилась в поле неподалёку от его дома. Женщина, которая сидела в автомобиле, выкинула на улицу собаку, после чего уехала. Животное осталось на месте, наблюдая за уезжающей машиной.

Люди, ставшие очевидцами случившегося, приютили пса у себя, но оставить его навсегда они не могут.

Пользователи социальных сетей уже нашли информацию об автомобиле и его владельце. Горожане рассчитывают на справедливое наказание для того, кто выбросил собаку.