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Барнаульцы рассказали об опасном навесе над тротуаром на проспекте Красноармейском

Конструкция из дерева и металла сильно накренилась и рискует упасть на головы прохожим

22 декабря 2022, 12:47, Илья Звягинцев

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на опасный участок пешеходной дорожки на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает «Алтапресс».

Проблемы возникли с навесом над тротуаром у Горного училища. Конструкция из дерева и металла сильно накренилась и рискует упасть на головы прохожим в любой момент.

Из-за этого люди вынуждены либо рисковать, либо проходить по проезжей части, либо обходить опасный навес через сугробы.

Ранее жителей Барнаула предупредили о том, что дорожная ситуация в городе будет сложной из-за предновогодней суеты.

Комментарии 4

  • сильно накренилась и рискует упасть --- Пизанская башня ведь не падает, так и этот навес еще века простоит!))))))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Барнаульцы и гости нашего славного города!Вы сюда не ходите,вы туда ходите:там снег башка попадёт.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • уже упала этой ночью
    22 декабря, Гость   Ответить
  • пистанется? не .. не должно..
    22 декабря, Гость   Ответить
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