Барнаульцы собирают подписи в защиту парка имени Ленина от застройки

Барнаульцы начали собирать подписи против застройки парка имени Ленина, который находится за “Лесной сказкой”. Как сообщает Barnaul22, инициативная группа подготовила обращение к губернатору Виктору Томенко, в котором они просят не застраивать площадку зданиями и сооружениями, запретить вырубку зелёных насаждений, а также призывают благоустроить территорию: провести уборку, озеленение, установить урны, освещение, проложить дорожки.

“Как вы все знаете, парк им. Ленина круглогодично является чудесным местом для прогулок и отдыха горожан на свежем воздухе. Даже в зимнее время сюда ежедневно приходят сотни людей, чтобы покататься на лыжах, прогуляться с палочками, покормить вместе с детьми белок. И очень страшно, что наш район может лишиться своих зелёных лёгких!” — пишут активисты.

Отмечается, что сейчас обсуждается вопрос застройки парка спортобъектами, которые, исходя из правил безопасности, должны быть обнесены забором. Люди опасаются, что они будут доступны лишь узкому кругу людей, которые поведут своих детей заниматься хоккеем и футболом. А парк же хочется видеть “зелёным и ухоженным”.

Сбор подписей ведётся с сегодняшнего дня, 2 февраля, и до 8 февраля включительно с 09:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 13:00 в субботу в салоне “Дива Соль”.