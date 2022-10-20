Барнаульцы в боулинге встретили участников шоу «Уральские пельмени»
Юмористы оказались приветливы с радостью сфотографировались с горожанами
20 октября 2022, 20:39, Илья Звягинцев
Жители Барнаула заметили в боулинге звезд юмористического шоу «Уральские пельмени». Об этом горожане рассказали в сообществе «Barnaul22».
По словам автора сообщения, она вместе с друзьями пришла поиграть в боулинг, а ночью туда зашли и актеры шоу «Уральские пельмени».
Горожанка отметила, что юмористы оказались очень открытыми людьми и с радостью сфотографировались с барнаульцами.
В комментариях под постом это подтвердили и другие люди, которые ранее встречали актеров шоу в общественных местах.
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