Барнаульцы в боулинге встретили участников шоу «Уральские пельмени»

Жители Барнаула заметили в боулинге звезд юмористического шоу «Уральские пельмени». Об этом горожане рассказали в сообществе «Barnaul22».

По словам автора сообщения, она вместе с друзьями пришла поиграть в боулинг, а ночью туда зашли и актеры шоу «Уральские пельмени».

Горожанка отметила, что юмористы оказались очень открытыми людьми и с радостью сфотографировались с барнаульцами.

В комментариях под постом это подтвердили и другие люди, которые ранее встречали актеров шоу в общественных местах.