Барнаульцы в сложный 2022 год стали более стрессоустойчивыми

В 2022 году жители Барнаула занимались развитием своих качеств и навыков социального взаимодействия, сообщает SuperJob.

«Непростой 2022 год в первую очередь заставил барнаульцев работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 37% опрошенных), ответственность (23%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — выяснили социологи.

Чуть реже горожане старались развивать в себе коммуникабельность, организованность (по 10%), способность работать в команде и лояльность работодателю (по 9%).

При этом эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией оказались более важны для женщин, а ответственность и адаптивность — для мужчин.

Чем старше респонденты, тем чаще они стремились развить обучаемость, навыки поиска информации и лояльность работодателю.

Опрошенные до 34 лет в основном сосредоточились на «прокачке» ответственности, адаптивности, коммуникабельности, организованности и стремления к карьерному росту. Респонденты с доходом более 80 тысяч рублей чаще других прикладывают усилия к формированию у себя лояльности работодателю и адаптивности.

Опрос проводился с 22 ноября по 6 декабря 2022 года.