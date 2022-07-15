Барнаульцы вновь «загадили» мусорную площадку на Чкалова, которую недавно очистили

Барнаульцы вновь замусорили площадку на Чкалова, которую совсем недавно очистили. Об этом рассказали в Минприроды Алтайского края.

Жители ближайших домов пожаловались на то, что контейнерную площадку заваливают бытовым мусором, а на их жалобу отреагировали в Минприроды. Госинспектор осмотрел свалку, но установить ответственного в ее захламлении не удалось.

«Минприроды Алтайского края было направлено письмо в адрес администрации города Барнаула. Контейнерная площадка в кротчайшие сроки была приведена в порядок. Но, ненадолго... И даже установленный аншлаг с запретом складирования бытового и строительного мусора не останавливает нарушителей. Спустя неделю мусором было завалено все вокруг. Кто виноват?» — сказано в сообщении.

В Минприроды отметили, что людям нужно быть более ответственными в вопросах утилизации мусора, а властям необходимо создавать современные системы по обращению с ТКО.