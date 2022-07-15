Барнаульцы вновь «загадили» мусорную площадку на Чкалова, которую недавно очистили
Людей, которые складируют здесь отходы, не останавливает даже запрещающая табличка
Барнаульцы вновь замусорили площадку на Чкалова, которую совсем недавно очистили. Об этом рассказали в Минприроды Алтайского края.
Жители ближайших домов пожаловались на то, что контейнерную площадку заваливают бытовым мусором, а на их жалобу отреагировали в Минприроды. Госинспектор осмотрел свалку, но установить ответственного в ее захламлении не удалось.
«Минприроды Алтайского края было направлено письмо в адрес администрации города Барнаула. Контейнерная площадка в кротчайшие сроки была приведена в порядок. Но, ненадолго... И даже установленный аншлаг с запретом складирования бытового и строительного мусора не останавливает нарушителей. Спустя неделю мусором было завалено все вокруг. Кто виноват?» — сказано в сообщении.
В Минприроды отметили, что людям нужно быть более ответственными в вопросах утилизации мусора, а властям необходимо создавать современные системы по обращению с ТКО.