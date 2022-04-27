Барнаульцы сняли на видео смерч

Жители Барнаула сняли на видео крупный смерч. Запись опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Автор ролика снял природное явление из автомобиля. На видео попал большой пыльный столб, который закрутился на месте посреди пустого пространства.

Закадровый голос уточнил, что это произошло на автодроме, однако не сказал, в какой именно части города.

В комментариях под постами в социальных сетях подписчики отметили, что подобный смерч, но меньших размеров, заметили 27 августа в Павловске.

Большая часть пользователей оценила красоту природного явления.