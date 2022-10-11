Барнаулец принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Барнаулец Алексей Шефер принял участие в программе «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Мужчина рассказал, что по образованию он айтишник, но в последнее время увлёкся кулинарией и открыл свою кулинарную школу.

На суд кондитера Рената Агзамова и повара Константина Ивлева барнаулец представил ризотто из алтайской полбы с говяжьими щеками, кедровым орехом и сеном из лука-порея.

Константин Ивлев отметил, что участник из Барнаула приготовил блюдо из тяжёлых продуктов, а также добавил, что ему не понравилась полба. Ренат Агзамов взял барнаульца в свою команду.

В первом этапе Алексей Шефер смог приготовить лагман, который впечатлил Агзамова, но во втором этапе запечённый картофель не удовлетворил запросы Константина Ивлева, и Шефер покинул проект.

Барнаулец отметил, что он рассчитывал на победу, но, несмотря на вылет, он получил полезный опыт.