«Невозможно молчать». Барнаульская кофейня собирает подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина

Барнаульская кофейня «Йель», расположенная возле установки Медуниверситет, начала сбор петиций «против» выделенной полосы на проспекте Ленина. Согласно посту в запрещенной соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена), знак «Остановка запрещена» и выделенная линия не позволяют клиентам на автомобилях останавливаться в парковочном кармане напротив здания на Ленина, 42.

«Сегодня мы хотим попросить поучаствовать в решении этой ситуации Вас, наших постоянных гостей! В кофейне на Ленина мы оставили петицию, где просим убрать знак „остановка запрещена“ и сделать новую разметку, либо расширить парковочный карман. Мы будем очень признательны, если Вы захотите поддержать нас, подписав ее», — говорится в посте.

Новости

Общество Как ездить по выделенным полосам в Барнауле, чтобы не нарваться на штраф. Инструкция

В компании напомнили, что занимаются не только извлечением прибыли — за время работы «Йель» восстановила исторический фасад здания, посадила деревья, а также установила подъёмник для людей с ограниченными возможностями.

«Это наш выбор, наше видение этики ведения бизнеса и наш путь созидания. Мы ежемесячно и ежедневно выполняем свои обязательства перед нашими гостями, работниками, поставщиками, городом, государством. Поэтому ожидаем, что и администрация города примет другое решение, исходя из ответственности перед своими налогоплательщиками, одними из которых являются и наши заведения», — отмечается в публикации.

При этом, если петиция не поможет, предприниматели готовы обратиться «дальше по цепочке органов, принимающих решения».

Новости

Общество Томенко призвал мэрию Барнаула улучшить ситуацию на дорогах после закрытия моста у Нового рынка

Напомним, что 21 мая в Барнауле перекрыли путепровод на проспекте Ленина возле Нового рынка. По планам, реконструкция должна завершиться в ноябре 2023 года. Чтобы обеспечить проезд общественного транспорта на время работ, власти решили организовать выделенные полосы. «Выделенки» появились на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, а также улицах Аносова и Челюскинцев. Власти предполагают, что благодаря этому решению пассажирский транспорт, который изменил маршруты из-за реконструкции путепровода на Новом рынке, сможет передвигаться по городу без пробок.