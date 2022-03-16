Барнаульские дорожники продолжают очистку тротуаров от наледи

Барнаульские дорожники продолжают работу по очистке от наледи и посыпке песком тротуаров. Как сообщает пресс-центр мэрии, 16 марта сотрудники коммунальных служб работают на проспекте Строителей, по улицам Балтийской, Энтузиастов, Сухэ-Батора, Панфиловцев, Малахова, Лазурной, Червонной, А. Петрова, Г. Исакова, Гущина, Кавалерийской, Попова, Солнечная Поляна и других.

На проспекте Социалистическом с наледью на тротуарах дорожники борются с помощью реагента «Бионорд». На пешеходных переходах проспекта работает мини-погрузчик АНТ, оборудованный специальной насадкой для удаления наката и льда. На Попова, от улицы Энтузиастов до Антона Петрова, проведут аналогичные работы.

Дорожная служба просит автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

