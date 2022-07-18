Барнаульские грибники обнаружили оставленную в лесу кучу мусора
В социальных сетях пользователи предположили, что мусор оставили страйкболисты
18 июля 2022, 12:05, Илья Звягинцев
Барнаульский грибник нашел оставленную в лесу кучу мусора. Об этом он рассказал в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края».
Неизвестные оставили среди деревьев несколько мешков мусора, коробки от сухих пайков, остатки воды в пятилитровых бутылках, а также коробку от страйкбольного автомата. Исходя из этого пользователи сделали вывод, что отходы остались в лесу от любителей страйкбола.
Мужчина, который прошел по лесу, нашел еще несколько небольших свалок. Одну из них оставил кто-то, кто решил вывезти в лесополосу строительный мусор.
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