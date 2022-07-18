Барнаульские грибники обнаружили оставленную в лесу кучу мусора

Барнаульский грибник нашел оставленную в лесу кучу мусора. Об этом он рассказал в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Неизвестные оставили среди деревьев несколько мешков мусора, коробки от сухих пайков, остатки воды в пятилитровых бутылках, а также коробку от страйкбольного автомата. Исходя из этого пользователи сделали вывод, что отходы остались в лесу от любителей страйкбола.

Мужчина, который прошел по лесу, нашел еще несколько небольших свалок. Одну из них оставил кто-то, кто решил вывезти в лесополосу строительный мусор.