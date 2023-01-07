Барнаульские любители собак оказались более оптимистичными, чем владельцы кошек

SuperJob выяснил, чем отличаются барнаульские любители собак и кошек

07 января 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: кадр из фильма «Операция «Шаровая молния»

Аналитики портала SuperJob cобрали несколько смешных фактов о том, насколько различаются любители кошек и собак. В опросе сервиса приняли участие фанаты животных из Барнаула.

Как сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы, барнаульцы должны были ответить кого они больше любят — кошек или собак. Также жители краевой столицы рассказывали о своих предпочтениях.

Выяснилось, что среди оптимистов больше всего любителей собак (77 и 73% соответственно). Интровертов больше среди кошатников (60 и 54%): «Я ещё и социопат к тому же».

Собачников же чаще тянет в компании: «Люблю людей, детей. Всё живое! Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх».

Среди «сов» больше любителей кошек (63 и 52%). Любителей чая больше среди кошатников (60%), кофе — среди собачников (49%). Фанаты кошек чаще отдают предпочтение селёдке под шубой (41%), любители собак — салату оливье (62%).

Также в сервисе узнали, кто из барнаульцев устанавливал в этом году ёлку в квартире. У подавляющего большинства она искусственная. Установили натуральное дерево каждый пятый любитель кошек и каждый шестой любитель собак.