Общественники попросили Томенко сделать парк «Юбилейный» краевым имуществом

Общественники направили письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь парку «Юбилейному» стать благоустроенной зелёной зоной, сообщает «Толк».

В обращении отметили, что на территории приступили к строительству тротуаров и разных площадок, однако стройматериалы растаскивают неизвестные, поскольку объект без охраны.

По мнению общественников, профинансировать благоустройство и сохранить парк сможет только Фонд имущества края.

«Парк „Изумрудный“ находится в их ведении. И в каком состоянии они сейчас держат этот парк — это очень здорово. Но у них есть техника на сегодняшний день, которая им в принципе бывает нужна очень мало. Они купить — купили, свои функции уже выполнили, и сейчас не нужна им. А вот нам бы она уже в парке „Юбилейном“ пригодилась», — отметил член общественного совета парка «Юбилейный» Владимир Ворогушин.

Активисты подчеркнули, что у парка должна быть какая-то дирекция, которая будет писать заявки на финансирование, осуществлять работы и отчитываться за федеральные средства.

Сейчас финансирование ведётся из консолидированных бюджетов — города, края и федерации.