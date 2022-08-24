Барнаульские власти рассказали, когда примут долгожданный генплан развития города

Московский институт «Гипрогор», который занимается модернизацией генерального плана развития Барнаула, дорабатывает документацию территориального планирования. Документ, который определит развитие краевой столицы на ближайшие десятилетия, обсуждают эксперты. Работы по модернизации документа намерены завершить к концу года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров порталу «Толк».

В июне разработчики представили для ознакомления и корректировки первые предложения по перспективному развитию Барнаула. По словам Фёдорова, при разработке проекта генплана «постарались уйти от ошибок, которые совершали ранее». В разработке документа участвовали представители местного самоуправления, эксперты в области архитектуры и строительства.

«Мы сегодня находимся на стадии обсуждения. Уже обсудили первые предложения по транспортной и социальной инфраструктуре. Не со всем согласны как экспертное сообщество, так и органы местного самоуправления. Поэтому институт находится на стадии доработки документации территориального планирования», — рассказал Андрей Фёдоров.

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Прочее Приём предложений и правок в генплан Барнаула завершён

По мнению чиновника, скорее всего, «Гипрогор» должен завершить все работы к концу года. Но прежде чем власти примут генеральный план, он пройдёт общественные обсуждения.

В июне представители московского института градостроительства «Гипрогор» прибыли в Барнаул и приняли участие в заседании рабочей группы. В процессе работы над проектом представители компании получили более четырёх тысяч замечаний и предложений.

Отметим, к разработке генплана Барнаула приступили в 2019 году. Жители краевой столицы направили в администрацию города сотни пожеланий о том, как должен развиваться город.