Барнаульский активист намерен жаловаться в Москву на засорившего садоводство бизнесмена

Идущий уже несколько лет конфликт между жителями барнаульского садоводства «Энергетик» и бизнесменом Сергеем Сукоруких обострился и может выйти на федеральный уровень. Активист Александр Приходько готовит обращения в федеральные правоохранительные органы и СМИ, а также собирается судиться с председателем садоводства.

Жители негодуют из-за того, что ручей в садоводстве окончательно превратился в болото, а последнюю тропу к теплоходам для людей закрыли. Все это, считают они, произошло по вине предпринимателя.

Змеи, пыль и забор

О конфликте жителей садоводства «Энергетик» во главе с активистом Александром Приходько с бизнесменом Сергеем Сухоруких стало известно в марте 2022 года. Тогда об этом написал и снял репортаж «Толк». В марте журналистов редакции на три часа даже заперли на территории садоводства.

С тех пор, рассказывает Александр Приходько, ситуация только обострилась. Как садоводы и ожидали, на месте впадавшего в Обь ручья после таяния льда из-за мусорных завалов образовалось полноценное болото, там развелись комары и появились змеи. В это болото предприниматель скидывает строительные отходы, говорит Приходько.

«Пыль стоит столбом. Овощи, фруктовые деревья — все стоит в пыли», — рассказывает Приходько.

Активист считает, что из-за мусора водоем становится опасным для жителей, ведь вода из болота попадает в реку.

Никакого прохода к теплоходам у жителей «Энергетика», что стоит на берегу Оби, тоже не стало. Раньше у них была широкая дорожка, по которой к причалу теплоходов ходили люди из разных садоводств, некоторые пользовались ею, чтобы пройти на остановку на Змеиногорский тракт и поехать на работу. Затем Сухоруких дорогу закрыл, отмечает Приходько.

Однако осталась еще одна маленькая тропа к теплоходам, но теперь нет и ее — Сухоруких поставил там забор, объясняет Приходько. При этом, говорит активист, предприниматель обещал оставить проход, но свое обещание не выполнил.

Болото вместо ручья. Фото: предоставлено владельцами участков садоводства «Энергетик»

«Никто ничего не хочет делать»

Теперь Приходько собирается обращаться в федеральные надзорные органы — в частности, в федеральную прокуратуру, а также в московские СМИ, например, в НТВ. В Алтайском крае ему уже никто не может помочь, считает садовод.

«Мы обращались в прокуратуру Алтайского края, мы были везде, и другие садоводы были, никто никаких мер не принимает. Прокуратура говорит, что это физическое лицо, я им объяснял, что это не так, потому что у него юрлицо. Администрация на его стороне. И никто с ним ничего не хочет делать. Природоохрана его боится. Я был везде. В Алтайском крае нет людей, которые могут остановить этот беспредел», — рассказал Приходько.

Уже несколько лет с предпринимателем в садоводстве борются разрозненные владельцы участков, организованного движения там нет. По словам Приходько, многим людей все равно, что происходит в садоводстве, часть опустила руки, а другие просто боятся бизнесмена.

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Сам же Приходько говорит, что никого не боится. С бизнесменом он не общается. Они разругались после закрытия последнего оставшегося прохода на причал. Приходько отмечает, что бизнесмен после скандала обиделся и теперь «с еще большим усердием перекрывает ходы и выходы к участкам».

Конфликт с председателем

По словам Приходько, бизнесмен сначала купил в садоводстве три сотки, но затем начал захватывать все больше территорий садоводства и ограждать их забором. При этом реальных границ его участка никто не может понять, информацию не дали даже в Росреестре, говорит активист. Председатель садоводства «Энергетик» Николай Злобин пояснил amic.ru, что сейчас Сухоруких занимает шесть участков, и они законно принадлежат ему.

«Он все благоустроил, все нормально. Там не было ничего, а сейчас травка, бетонные плиты, он берег укрепил, все красиво сделал. А Приходько — это кляузник. Меня шесть лет назад выбрали председателем, собрались у конторы, я еще ни минуты не был председателем, а он уже подходит и говорит: „Вот тебе повестка в суд“. С тех пор судимся постоянно», — рассказал Злобин.

Отношение Приходько со Злобиным напряженные. Злобин называет Приходько «подлым человеком», а активист считает, что председатель плохо выполняет свою работу и собирается с ним судиться из-за нечищеной дороги. Кроме того, говорит Приходько, в садоводстве часто нет воды, дороги не ремонтируются, а свет плохой.

Свалка строительных отходов. Фото: предоставлено владельцами участков садоводства «Энергетик»

«Все им недовольны, а снять — проблема. Единственное — центральная улица хорошая, там он сделал хорошо, потому что сам проживает там. А в нашей части садоводства дороги ужасные. Я даже купил мотобуксировщик. Буду ездить на нем, потому что дороги нет. За что платить садоводству?» — возмущается Приходько.

Злобин ограничился коротким комментарием и не стал отвечать на большую часть вопросов amic.ru. При этом ранее Злобин рассказывал «Толку», что Приходько имеет перед садоводством долг около 40 тысяч рублей, тогда как у Сухоруких никаких долгов нет. Приходько рассказал amic.ru, что долг 30 тысяч рулей перед садоводством у него действительно имеется, но он собирается его погасить и сейчас платит по счетам с опережением.

Что касается Сухоруких, то в марте он рассказывал «Толку», что ни одна инстанция к нему претензий не имеет, и ничего незаконного в его действиях надзорные органы не выявили. Строительный мусор бизнесмен собирается использовать в качестве дальнейшей отсыпки оврага. По словам бизнесмена, так он укрепил берег Оби, оставил для людей проход вдоль реки и не мешает садоводам проходить к их участкам.