Барнаульский депутат попросит мэра сдержать рост платы за детсады

Депутат гордумы Барнаула Оксана Молодых готовит письмо мэру города Вячеславу Франку с просьбой сдержать рост цен на детские сады. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Молодых отметила, что для барнаульцев цену планируют поднять на 850 рублей. Это 42,5%, то есть намного выше уровня инфляции. Депутат призвала краевой профильный орган ограничиться официальными показателями инфляции. Также она напомнила, что по приказу регионального Минобра от 4 сентября 2019 года для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок составляет 2000 рублей.

«Как член бюджетного комитета Барнаульской думы не вижу больших проблем отыскать в бюджете 15-20 млн рублей для недопущения значительного повышения платы», — написала Молодых.